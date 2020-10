In 216 lasciano l'hotspot, tappa a Porto Empedocle e poi verso Augusta

Sono 136 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle dove giungeranno in serata. Appena 16 resteranno in provincia di Agrigento, mentre gli altri 120 verranno trasferiti ad Augusta dove verranno imbarcati sulla nave quarantena Azzurra. Esattamente per come è accaduto con altri 80 migranti che sono stati imbarcati ieri sera e a Porto Empedocle sono giunti in mattinata. A coordinare ogni passaggio è la Prefettura di Agrigento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo il trasferimento di 216 persone, nell'hotspot di contrada Imbriacola sono rimasti poco meno di 200 migranti. Al momento, non si registrano nuovi sbarchi.