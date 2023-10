Migranti: trasferiti i 10 minori non accompagnati, hotspot Lampedusa completamente vuoto

L'hotspot di Lampedusa è stato totalmente svuotato. Gli unici 10 ospiti presenti, tutti minori non accompagnati, sono stati scortati dalla polizia al porto della maggiore delle isole Pelagie e imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. I 10 ragazzi verranno ospiti in strutture d'accoglienza dell'Agrigentino.