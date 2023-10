Migranti: verrà svuotato nelle prossime ore l'hotspot di Lampedusa

Sono 229, fra cui 4 minori non accompagnati, i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa da dove ieri, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, sono state trasferite complessivamente 333 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, per il pomeriggio è previsto un trasferimento di 180 migranti con volo aereo. Sull'isola, l'ultimo sbarco, con 44 egiziani, pakistani, siriani e palestinesi è stato poco prima delle 2 di ieri.