Guardia costiera e flussi di extracomunitari, 22.300 i migranti soccorsi nel 2021 

Sono 22.300 i migranti soccorsi nel 2021 dalla Guardia costiera, buona parte dei quali nelle acque del canale di Sicilia e gli extracomunitari sono stati portati a Lampedusa. E' quanto emerge dal rapporto su un anno di attività del Corpo in cui viene specificato che sono 300 gli eventi Sar coordinati connessi a flussi migratori. La necessità di assicurare le proprie funzioni, su tutte la salvaguardia della vita umana in mare, ha portato la Guardia Costiera, spiega il rapporto 2021, a dotarsi di una cosiddetta 'maglia Sar'

(ovvero l'insieme di personale e mezzi) in grado di rispondere con tempestività alle richieste di soccorso in mare, il cui coordinamento viene svolto a livello centrale dal Maritime Rescue Coordination Centre di Roma, presso il Comando generale, e da 15 Maritime Rescue Sub Centre, dislocati presso le Direzioni marittime, a livello regionale, con il supporto di circa 100 unità costiere di guardia, assegnate ai Comandi territoriali. A ciascun elemento dell'organizzazione è affidata la responsabilità di una specifica porzione della regione Sar (Search And Rescue) nazionale che si estende complessivamente per circa 500.000 km2, pari a circa una voltae mezza il territorio nazionale. La struttura organizzativa dedicata al coordinamento delle attività di soccorso marittimo costituisce, di

riflesso, l'ossatura principale di tutte le altre funzioni operative che spaziano dalla tutela dell'ambiente marino e della risorsa ittica lungo tutta la filiera, al monitoraggio del traffico marittimo, finanche alla gestione degli incidenti di security a bordo delle navi nazionali.

Nell'ambito della salvaguardia della vita umana in mare, sono 56 le missioni aeree della Guardia costiera nel 2021; 145 ore di volo per il monitoraggio mediante telerilevamento.