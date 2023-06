Nuovo inferno a Lampedusa: 898 migranti in 30 ore e 4 raccontano: "Il nostro barchino è naufragato"

Ore 12. Altri 94 migranti sono giunti al molo Favarolo di Lampedusa dopo che i tre barchini, salpati da Sheba e Sfax in Tunisia, sono stati agganciati nelle acque antistanti all'isola dalle motovedette della Guardia di finanza. A bordo c'erano rispettivamente 36 (7 donne e 5 minori), 42 (4 donne) e 12 persone originarie di Tunisia, Costa d'Avorio, Benin, Guinea, Congo, Mali, Gambia, Senegal e Sudan. I migranti hanno riferito d'aver pagato da 1.600 a 3.500 dinari tunisini a testa per la traversata. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Salgono a 10, con un totale di 343 migranti, gli approdi a Lampedusa da mezzanotte.

Ore 7,40. Quattro migranti hanno raccontato di essere stati salvati dopo che la loro barca è naufragata nella prima mattinata di martedì scorso, dopo sei ore di navigazione. Hanno detto che altri 5 migranti dovrebbero essere stati salvati da un'altra imbarcazione. I quattro erano a bordo di una barca, di 7 metri, con a bordo 47 persone (13 donne e 2 bambini), che è stata soccorsa ieri sera in area Sar dalla motovedetta Cp305 della Guardia costiera. Molti dei presenti su quel barchino - originari di Mali, Costa d'Avorio, Guinea, Burkina Faso e Liberia - hanno confermato il salvataggio dei quattro.

Non dovrebbero esserci dispersi, ma si avrà certezza categorica soltanto nelle prossime ore, nel naufragio verificatosi nella mattinata di martedì scorso in area Sar. La Squadra Mobile di Agrigento che, 365 giorni l'anno lavora all'hotspot di Lampedusa, assieme ai mediatori culturali, stanno sentendo i 4 superstiti che sono stati salvati da 43 migranti che erano in viaggio su una barca di 7 metri verso Lampedusa. Stando a quanto è emerso dai loro primi racconti, tutti coloro che erano sul barchino naufragato, forse 45 persone, sono stati ripescati e tratti in salvo da altre imbarcazioni con migranti che erano vicine. Al momento, né fra i 290 sbarcati nella tarda serata di ieri, né fra i 249 giunti all'alba, risulterebbero esserci dei naufraghi. O almeno nessuno, al momento, avrebbe riferito di barchini colati a picco, né di persone ripescate in mare aperto. Le audizioni dei 539 sono però ancora in corso.

Raffica di sbarchi

Sono 290 i migranti che con 8 imbarcazioni sono arrivati, ieri sera, fra le 22 e mezzanotte a Lampedusa. Diciotto, con un totale di 649 persone, gli approdi di ieri nell'arco di 24 ore. Nella tarda serata di ieri non ci sono stati soltanto soccorsi in mare aperto, ma anche rintracci sulla terraferma: 51 (1 donna) sono stati bloccati infatti dai carabinieri sulla costa di Mare Morto. Sequestrato il natante di 8 metri, partito da Al Khoms (Libia), usato per la traversata. Sulle carrette, soccorse al largo, c'erano invece 19 persone (1 donna e 5 bambini), 38 (6 donne e 1 minore), 43 (9 donne e 4 minori), 46 (3 donne), 38 (8 donne), 8 e i 47 fra i quali i 4 sopravvissuti ad un ennesimo naufragio, ripescati dai 43 migranti che erano in viaggio verso Lampedusa. Tutti i 290 migranti hanno dichiarato di essere originari di Tunisa, Mali, Costa d'Avorio, Senegal, Guinea, Gambia, Burkina Faso e Camerun.

Altri 249 migranti sono sbarcati, all'alba, a Lampedusa. Sei i barchini soccorsi in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera e uno, con 53 persone (5 donne e 3 minori) quello che è riuscito ad arrivare direttamente a molo Favarolo. A bloccare i 53, partiti da Zuwara in Libia, originari di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Sierra Leone, sono stati i carabinieri. Sui barchini soccorsi al largo c'erano invece 46 persone (24 donne e 4 minori), 16, 39, 44 (3 donne), 40 (7 donne e 1 minore) e 11 (2 donne) che hanno dichiarato di essere partite da Tripoli e da Sfax. I 249 sono andati ad aggiungersi, all'hotspot di contrada Imbriacola ai complessivi 649 arrivati nella giornata di ieri.

Hotspot sovraffollato nonostante i trasferimenti a raffica

Sono 1.119 i migranti che, all'alba, dopo l'arrivo dei 249 (sbarcati con 7 barchini), si trovano all'hotspot di Lampedusa. La struttura, gestita dalla Croce Rossa italiana, potrebbe ospitare poco meno di 400 persone, ma è - nonostante la Prefettura di Agrigento continui a far trasferire fra le 400 e le 500 persone al giorno - perennemente sovraffollata. Per la tarda mattinata, l'ufficio territoriale del Governo, d'intesa con il Viminale, ha disposto un nuovo spostamento: 230 lasceranno Lampedusa con il traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.