Migranti: in 200 lasciano l'hotspot di Lampedusa, 3 sbarchi con 101 tunisini

Ore 10,30. Altri 65 migranti, con due diverse imbarcazioni, sono sbarcati a Lampedusa. Si vanno ad aggiungere ai 36 giunti, dopo un soccorso al largo dell'isola, dall'alba di stamani. Dieci i tunisini che sono arrivati direttamente sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli e che sono stati bloccati direttamente sulla terraferma. Altri 55 sono stati invece soccorsi dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza e sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Ore 9. Sono 36 i tunisini che sono sbarcati, all'alba, a Lampedusa dopo che erano stati rintracciati dalla motovedetta Cp 312 della Guardia costiera a 35 miglia a Sud. I migranti sono stati trasbordati e l'imbarcazione in legno è stata lasciata alla deriva. Anche questo gruppo, dopo un primo triage sanitario direttamente in banchina, è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola.

Ore 8. Cinquanta migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, sono stati trasferiti sulla nave quarantena Azzurra e altri 150, minori non accompagnati per la maggior parte, sono stati invece caricati sulle motovedette della Capitaneria di porto con destinazione Porto Empedocle. Dopo questi trasferimenti di migranti, già sottoposti al tampone rapido anti-Covid e identificati, nella struttura di primissima accoglienza rimangono 1.026 ospiti, a fronte di una capienza massima prevista per 250 persone.

(Aggiornato alle ore 10,30)