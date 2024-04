Migranti: 753 all'hotspot di Lampedusa, 430 in partenza per Porto Empedocle, Cagliari e Bergamo

Sono 753 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, ieri, ci sono stati 11 sbarchi. Fra loro, anche 69 minori non accompagnati. Per oggi, su disposizione della prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, è previsto - ed è in corso - il trasferimento di 250 persone che giungeranno in serata, con il traghetto di linea, a Porto Empedocle. Altri 180 migranti verranno spostati, con un volo Oim, a Cagliari e Bergamo.