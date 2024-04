Migranti: 977 presenti nell'hotspot di Lampedusa, 468 in partenza

Sono 977 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte ci sono stati due sbarchi con una settantina di persone. Fra le persone sistemate in contrada Imbriacola anche 142 minori non accompagnati.

Ieri, sull'isola, ci sono stati 10 approdi con 446 migranti.

Per oggi, la prefettura di Agrigento, cercando di alleggerire le presenze nell'hotspot della maggiore delle isole Pelagie, ha disposto il trasferimento di 468 persone: 288 partiranno con il traghetto di linea della mattina per Porto Empedocle e 180, sempre in mattinata, con un volo Oim. Ieri, con una nave appositamente dedicata ai trasferimenti e con il traghetto di linea, erano stati spostati, su Porto Empedocle, 630 migranti.

