Dopo i due maxi sbarchi con 832 migranti, trasferimenti in corso da Lampedusa

Sono 455, fra cui 15 minori non accompagnati, i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa da dove ieri sera, con il traghetto di linea, sono stati trasferiti in 378 già giunti a Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, in mattinata ne saranno spostati altri 270 sempre su Porto Empedocle.

Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, dopo 5 giorni di stop alle traversate, sono giunti due pescherecci salpati dalla Libia con a bordo complessivamente 832 migranti.