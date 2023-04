Nessuno stop agli sbarchi di migranti, 23 approdi con 1.180 in 36 ore

Centodue migranti, su tre diverse imbarcazioni, sono stati soccorsi durante la notte dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza nelle acque antistanti a Lampedusa. Ieri, sull'isola, c'erano stati 20 sbarchi con un totale di 1.078 persone.

Sugli ultimi tre barchini c'erano rispettivamente 28, 37 (10 donne e 2 minori) e 37 persone originarie di Guinea, Burkina Faso, Camerun, Mali, Sudan, Tunisia, Marocco e Siria. Tutti hanno riferito di essersi imbarcati a Sfax in Tunisia.

Soccorsi delle Ong, a Nadir assegnato il porto di Lampedusa

Il veliero Nadir della ong Resqship, ieri, ha salvato 41 persone che si trovavano su un'imbarcazione instabile in area Sar maltese. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Lampedusa. Tra i migranti recuperati anche una donna incinta e un bambino di 4 anni. "La situazione nel Mediterraneo è drammatica. In poche ore il nostro equipaggio è stato informato di numerose emergenze in mare", spiega la ong. I 41 migranti, fra cui 7 donne e il bambino di 4 anni, salvati ieri dalla nave Nadir della ong Resqship e sbarcati a Lampedusa, hanno riferito d'essere salpati alle ore 6 di martedì 25 aprile da Sfax e d'aver pagato dai 2mila ai 4mila dinari tunisini per il viaggio su un barchino di metallo di 7 metri. I 41 hanno dichiarato di essere originari di Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Nigeria e Sud Sudan.

I trasferimenti per alleggerire l'hotspot

Novanta, dei 2.705 ospiti dell'hotspot di Lampedusa, sono stati imbarcati sul pattugliatore della Guardia di finanza che è in viaggio verso Pozzallo dove giungerà fra 6 ore e mezza. In mattinata, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, verranno trasferiti altri 250 migranti con la nave di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Con tre diversi aerei militari, durante la giornata, verranno spostati 3 gruppi di persone, rispettivamente da 90, agli aeroporti di Trapani Birgi, Sigonella e Cagliari. Ieri sera, con il traghetto di linea arrivato all'alba a Porto Empedocle, erano stati trasferiti 389 migranti.