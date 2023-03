Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: arrivati in 369 nel giro di un paio d'ore

Ore 10,50. Un barcone con 202 migranti, fra cui 45 donne e 4 minori, è giunto a Lampedusa. A soccorrerlo è stato il pattugliatore Cp324 della Guardia costiera. L'imbarcazione di circa 8 metri, partita ieri mattina da Sfax in Tunisia, era alla deriva. I migranti, originari di Congo, Camerun e Nigeria, sono stati trasbordati e portati a molo Favarolo. Hanno riferito di aver pagato 3 mila dinari tunisini per il viaggio. Fra la notte e l'alba, a Lampedusa, erano già sbarcati altri 167 migranti.

Ore 8,30. Centosessantasette migranti, dopo che i quattro barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla Guardia di finanza, sono sbarcati fra la notte e l'alba a Lampedusa. Ieri, dopo giorni di stop dovuti al maltempo, c'era stato uno sbarco con 42 persone.

Durante la notte, la Guardia di finanza ha soccorso un'imbarcazione di 7 metri con a bordo 42 (16 donne e 3 minori) persone originarie di Costa d'Avorio, Guinea e Nigeria, all'alba il pattugliatore Fusco delle Fiamme gialle ha invece agganciato un'altra carretta con a bordo altri 42 migranti (7 donne e 7 minori) e poi altri 50 (4 donne e 11 minori) tunisini. Infine la motovedetta V7007 della Guardia di finanza ha bloccato un natante con a bordo 33 (13 donne) persone originarie di Costa d'Avorio e Guinea.

Tutti gli sbarcati hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia. Dopo gli sbarchi sono stati portati all'hotspot dove gli ospiti sono arrivati a 412. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto per la mattinata il trasferimento di 137 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

(Aggiornato alle ore 10,51)