Sbarcano altri 30 migranti intercettati davanti a Lampione, in 270 lasciano l'hotspot

Resta alta, anzi altissima, l'attenzione su Lampedusa dove s'è registrato un nuovo sbarco di migranti - dopo due giorni consecutivi di approdi - e dove si sta cercando di alleggerire le presenze nell'hotspot.

Ore 16. Trenta migranti - originari del Bangladesh e della Tunisia - sono sbarcati, dopo essere stati intercettati a 7 miglia dall'isola di Lampione da una motovedetta della Guardia di finanza, a Lampedusa. Fra loro anche una donna e due minori che hanno affrontato il viaggio a bordo di un'imbarcazione di legno di 6 metri. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti sono arrivati ad essere 433 a fronte dei 250 posti disponibili.

Da poco è iniziato il trasferimento dalla struttura di primissima accoglienza alla nave quarantena Atlas, che ha ormeggiato a Cala Pisana, di 270 migranti.

Ore 12,00. La nave SeaWatch3 ha soccorso questa mattina 93 persone che erano su un barcone a rischio affondamento. "Il nostro equipaggio aveva avvistato l'imbarcazione di legno in acque internazionali a sud di Lampedusa. Tutti i naufraghi sono adesso in salvo a bordo della nostra nave" - scrive su Twitter l'organizzazione Sea-Watch - .

Alarm Phone, intanto, dopo che ieri aveva lanciato l'Sos per un barchino in difficoltà in zona Sar maltese, stamani su Twitter scrive: "Le 25 persone sono sopravvissute alla notte ma sono esauste. Non ci sono ancora soccorsi in vista, 18 ore dopo aver allertato le autorità! Buon Natale?".

Intanto, all'hotspot di Lampedusa - dopo due giornate consecutive di sbarchi - sono presenti 433 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250 persone. Anche per oggi non sono previsti, almeno per il momento, trasferimenti su traghetti di linea o navi quarantena.