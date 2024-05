È arrivata cadavere a Lampedusa, l'ispezione non lascia dubbi: neonata morta per malnutrizione

Non è annegata, né è morta per ustioni da carburante o per asfissia. Mawa, 5 mesi appena, è deceduta per malnutrizione. Non ha lasciato spazio a nessun dubbio l'ispezione cadaverica eseguita, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, dal medico legale incaricato.

La piccola, figlia di guineani, viaggiava su uno dei barchini che sono stati soccorsi, in acque Sar libiche, dalla nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity. Il cadavere - assieme alla mamma: una diciannovenne e alla sorellina di 2 anni - è stato trasbordato su una motovedetta della Guardia costiera che ha permesso lo sbarco a Lampedusa.

La giovanissima mamma, in stato di forte choc, è stata ascoltata dai militari della Capitaneria e della squadra mobile della questura di Agrigento che sono 365 giorni l'anno presenti all'hotspot di contrada Imbriacola. La donna ha ricostruito d'essersi accorta che la piccolina non respirava più mentre era ancora sul barchino, poco prima che il gruppo venisse soccorso dall'equipaggio dell'Humanity1.

