Migranti: 6 sbarchi con 175 persone in 24 ore, disposto trasferimento per 40

Sono 179 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa dopo che, ieri, si sono registrati 6 sbarchi con un totale di 175 persone. L'ultimo in ordine di tempo, poco prima della mezzanotte, di 34 persone in fuga da Costa d'Avorio, Camerun, Mali, Guinea. Il gruppo, fra cui 12 donne e un minore, era su un'imbarcazione alla deriva a 39 miglia dalla costa di Lampedusa.

Per tarda mattinata è previsto un trasferimento di 40 ospiti della struttura di primissima accoglienza con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Nel pomeriggio, a Lampedusa, prenderanno il via gli eventi per la "Giornata della memoria e dell'accoglienza" in ricordo del maxi naufragio del 2013.