Canale di Sicilia "invaso" da barchini: 17 sbarchi con 652 migranti durante la notte a Lampedusa

Sono 652 i migranti che, fra la notte e l'alba, sono giunti a Lampedusa dove ci sono stati 17 sbarchi. Fra i migranti soccorsi anche i 12 tunisini, fra cui una donna, che sono stati bloccati, poco prima delle 3, a molo Madonnina, dai carabinieri. Il gruppetto è riuscito ad arrivare sulla terraferma con un barchino di legno di 5 metri. La Guardia di finanza, nelle acque antistanti all'isola, ha bloccato prima un barchetta con a bordo 6 tunisini e poi un gommone con 2 uomini che hanno riferito d'essere partiti alle ore 22 di mercoledì da Mahdia, in Tunisia. Due le imbarcazioni che, a detta dei migranti sbarcati, sono salpate dalla Libia: su una, partita da Abu Kammash, c'erano 39 (9 donne e 11 minori) egiziani, marocchini, siriani e palestinesi, su un'altra partita da Zuara erano in 62 (1 donna e 2 minori) sedicenti bengalesi, egiziani e siriani. La maggior parte dei natanti, con una media di 50 persone a bordo, è salpata invece da Sfax, in Tunisia.

Ieri, nell'arco di 24 ore, sull'isola c'erano stati 29 sbarchi con un totale di 1.167 persone.

Sono 2.733 i migranti che, alle ore 7, erano presenti all'hotspot di Lampedusa da dove ieri, con traghetti, navi militari ed aereo, sono stati trasferiti

complessivamente 2.196 persone. Ma gli sbarchi non si sono fermati, soltanto durante la notte sono giunti infatti 652 migranti.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, alle 6,30, con una motovedetta della Guardia di finanza che sta viaggiando verso Pozzallo sono stati trasferiti 80 migranti. Per metà mattinata, la polizia scorterà al porto 450 ospiti della struttura di primissima accoglienza che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che in serata arriverà a Porto Empedocle. E' attesa, intanto, la nave militare Cassiopea che imbarcherà 700 migranti e poi in serata altri 180 lasceranno l'isola con il traghetto Cossyra.