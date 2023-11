Bloccato peschereccio stracarico di migranti davanti a Lampedusa: maxi sbarco in corso

Un peschereccio stracarico di migranti - dovrebbero essere da 350 a 400 persone - è stato bloccato dalla Guardia costiera che lo ha scortato fino al porto di Lampedusa. La macchina dell'accoglienza si è già messa in moto e a molo Favarolo dove verranno sbarcati i migranti ci sono i poliziotti, gli operatori della Croce Rossa, medici ed infermieri del Poliambulatorio. Non dovrebbero esserci emergenze sanitarie, ma sarà necessario attendere che i migranti vengano sbarcati per avere un quadro chiaro della situazione.

(In aggiornamento)