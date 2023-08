Migranti "prigionieri" di Cala Ponente, seconda notte in attesa che si plachi il mare in tempesta

Sono ancora bloccati sulla costa di Cala Ponente a Lampedusa, dove hanno trascorso la seconda notte consecutiva, i venti migranti che viaggiavano su un barchino che venerdì sera s'è scagliato contro gli scogli. Le forti raffiche di Maestrale e il mare in tempesta, per tutta la giornata di ieri, hanno impedito alle motovedette della Guardia costiera di avvicinarsi all'insenatura per portarli in salvo. Impossibile, perché il vento ha raggiunto anche 30 nodi, far intervenire un elicottero per imbracarli e sollevarli fino alla cima della rupe che è alta circa 140 metri.

Le motovedette della Capitaneria di porto, già dalla tarda serata di venerdì e per tutta la giornata di ieri, sono rimaste nelle acque antistanti all'insenatura per monitorare il gruppo di migranti, tutti adulti, ai quali sono stati forniti viveri, bottigliette d'acqua e coperte termiche.

Le operazioni di recupero verranno effettuate in giornata, salvo un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.