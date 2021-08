Nessuno stop agli sbarchi: dopo il maxi approdo di 539 persone sono arrivati altri 10 barchini: 793 i migranti giunti in poche ore

All'hotspot di contrada Imbriacola si è arrivati a quota 1.448 presenze (a fronte di 250 posti disponibili), ma in 375 stanno per essere trasferiti con il pattugliatore Diciotti della Guardia costiera verso Pozzallo

Ore 19,10. Quattro barchini, con complessivi 115 tunisini e subsahariani, sono giunti a Lampedusa dove gli approdi, da stamani, salgono a quota 11. Ad intercettare i natanti, tutti di di circa 6 metri, a sei miglia dalla costa dell'isola, sono state le motovedette delle Fiamme gialle e della Capitaneria di porto. Nel primo, c'erano 34 uomini, nel secondo 11, nel terzo 55 e nel quarto 15 subsahariani.

Oggi, sull'isola, sono sbarcati in totale 793 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola si è arrivati a quota 1.448 presenze, ma in 375 stanno per essere trasferiti con il pattugliatore Diciotti della Guardia costiera verso Pozzallo. Nella struttura dovrebbero rimanere dunque in 1.073 a fronte di 250 posti disponibili.

Ore 16,54. Tre sbarchi, con un totale di 41 tunisini, si sono registrati a Lampedusa dove gli approdi, dall'alba, sono saliti a 7. Ad agganciare, a circa 4 miglia dalla costa, le tre imbarcazioni - con a bordo 15, 11 e 15 migranti - sono state le motovedette della Guardia di finanza. Nel primo gruppo, anche una donna. I natanti, tutti di circa 6 metri, sono partiti da Sidi Mansu, Tebulba.

Ore 14,40. Ventisette tunisini, fra cui 5 donne e altrettanti minori, di cui un neonato, sono stati intercettati e soccorsi a 8 miglia e mezzo dalla costa di Lampedusa da una motovedetta della Guardia di finanza. Il natante di 7 metri, partito ieri sera da Kerkennah, è stato sequestrato. Il gruppo di migranti è stato portato, dopo un primo triage sanitario direttamente a molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola. Questo dei 24 è il quarto sbarco della giornata.

Ore 13,41. Sono 375 i migranti, già sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid e identificati, che fra poco più di un'ora verranno imbarcati sulla nave "Diciotti" della Guardia costiera per essere trasferiti a Pozzallo. Il nutrito gruppo si lascerà alle spalle l'hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa dove, al momento, sono presenti 1.265 ospiti.

Ore 12,36. Altri 31 migranti - che viaggiavano su due diversi barchini - sono sbarcati a Lampedusa. Il primo di 6 metri che è partito da Kerkennah, con a bordo 16 tunisini fra cui due minori accompagnati e uno non accompagnato, è stato intercettato dalla motovedetta V7007 della Guardia di finanza a 7 miglia dalla costa. Il secondo partito da Sfax, intercettato sempre dalla stessa motovedetta, aveva invece a bordo 15 tunisini fra cui una donna e 2 minori.

Ore 12,20. C'è anche un bambino, oltre alle 3 donne, fra i 539 migranti (il conteggio è definitivo visto che c'è stato l'accesso all'hotspot) sbarcati a Lampedusa dopo che al largo che è stato intercettato un gigantesco barcone. All'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, sono presenti 1.234 migranti. "Molti di loro mostrano segni di violenza e percosse subite durante la permanenza in Libia". Lo ha spiegato, in merito ai 539 migranti soccorsi mentre erano stipati su un unico barcone, Alida Serrachieri, responsabile medico di Msf nell'isola. Il team (composto da medici, infermieri, mediatori culturali e psicologi), a partire dalle 9 ha dato assistenza ai migranti sbarcati al molo Favaloro.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, per alleggerire le presenze all'interno della struttura di primissima accoglienza ha disposto, per il pomeriggio, un trasferimento (il numero è ancora da definire) con un pattugliatore della guardia costiera. Per domattina è previsto l"arrivo della nave quarantena Azzurra che imbarcherà altri migranti. Si stanno inoltre valutando altri trasferimenti con le navi di linea.

Ore 10,47. Sono 550 - subsahariani, egiziani e marocchini - i migranti che sono sbarcati a Lampedusa. La conta, ripetuta anche più volte, di quanti affollavano il barcone è stata appena ultimata. Fra i 550 anche tre donne. Tutti stanno per essere trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola dove andranno ad aggiungersi ai 695 già presenti e dunque gli ospiti - a fronte di 250 posti - arriveranno ad un totale 1.245.

Ore 9,29. I migranti, che erano stipati all'inverosimile su un barcone e che dovrebbero essere circa 400, sono giunti a molo Favarolo. A trasbordarli, temendo che quell'imbarcazione potesse affondare da un momento all'altro visto il carico, sono stati i militari della Capitaneria di porto. Sono stati caricati su più unità di soccorso che sono, appunto, adesso, giunte a molo Favarolo dove sta avvenendo lo sbarco. Schierati sulla banchina ci sono i poliziotti che faciliteranno lo smistamento e il trasferimento dei migranti verso l'hotspot.

Ore 8,11. Un peschereccio con almeno 400 migranti è stato avvistato al largo di Lampedusa che lo stanno scortando verso il porto dell'isola delle Pelagie. L'arrivo è previsto fra poco più di un'ora. La notte scorsa non si sono registrati approdi.

All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 695 ospiti, a fronte dei 250 posti disponibili.

(Aggiornato alle 19,12)