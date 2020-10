Sbarchi senza soste: approdano altri 14 barchini con 263 migranti

Altri quattordici barchini per un totale di 263 tunisini a bordo sono arrivati a Lampedusa da mezzanotte fino a poco fa. Dopo la raffica di sbarchi di ieri - 15 imbarcazioni con complessivi 433 migranti -, avvistamenti, abbordaggi e sbarchi sono proseguiti per tutta la notte.

A bloccare i natanti - che avevano a bordo da un minimo di 11 ad un massimo di 81 persone - sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. I carabinieri hanno invece intercettato e fermato i migranti di due sbarchi con 11 e 13 persone avvenuti direttamente al molo commerciale.

Fra i nuovi arrivati, complessivamente, ci sono anche 6 donne e 4 minori. Tutti sono stati trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola.

In mattinata tre barchini - con a bordo complessivamente 44 tunisini - sono stati avvistati e bloccati nelle acque antistanti a Lampedusa, dalle motovedette della Guardia di finanza. Nella prima imbarcazione c'erano 17 persone, fra cui 2 donne; nella seconda erano in 13, fra cui una donna e nell'ultima c'erano 14 uomini. A partire da ieri, sono - al momento - sbarcati 709 migranti.

Sono 665 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Dopo i complessivi 26 sbarchi nell'arco di circa 30 ore, la struttura di prima accoglienza - che era vuota da giorni - è di nuovo sovraffollata.

L'imbarco dei migranti sulla nave quarantena Snav Adriatico, che già da ieri era in rada a Lampedusa, è già iniziato. Man mano che vanno arrivando gli esiti dei tamponi rinofaringei i migranti, a gruppi vengono trasferiti dall'hotspot di contrada Imbriacola a Cala Pisana dove si procede all'imbarco. Al momento sono 200 circa le persone che è stato preventivato salgano sulla Snav Adriatico, ma la speranza - in base agli esiti dei tamponi - è che, in giornata, si possa arrivare all'imbarco di circa 300 persone.

Aggiornato alle 13,20