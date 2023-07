Migranti, il ministro Piantedosi: "Lampedusa merita il premio Nobel per la pace"

"L'isola di Lampedusa meriterebbe il Premio Nobel per la Pace". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando dell'isola che accoglie quotidianamente centinaia di migranti. "Negli ultimi mesi, Lampedusa ha accolto oltre 25 mila migranti, non senza difficoltà, su questo non c'è dubbio. Ma siamo riusciti a farlo distribuendo le persone in tempi ragionevoli, seppure con qualche difficoltà. Ma questi numeri segnano qual è la portata del fenomeno e anche l'importanza del lavoro che sta facendo il governo", ha poi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Sono iniziati i trasferimenti veloci dei migranti dall'hotspot di Lampedusa. Chiaramente l'isola sta soffrendo l'arrivo di numeri importanti di migranti per i problemi che tutti conosciamo della Tunisia. Noi confidiamo quanto prima di venirne a capo anche con iniziative che possano bloccarne la partenza" - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando a Palermo della rissa avvenuta ieri al centro di accoglienza di Lampedusa - . "Ieri stata una giornata importantissima - dice - per le iniziative assunte dal premier Meloni in chiave internazionale. Gestiamo un problema complicato ma credo che lo stiamo facendo con il sostengo dei territori per ridurre il problema il più possibile".

(fonte: Adnkronos)