Imbarcati i migranti sulla Snav Adriatica, svuotati hotspot e Casa fratellanza

La Casa della fratellanza, i locali messi a disposizione per l'accoglienza dei migranti dalla parrocchia, è stata completamente svuotata. All'hotspot di contrada Imbriacola, dove nelle passate settimane si è arrivati ad ospitare anche 1.500 persone a fronte di 192 posti disponibili, sono rimasti invece una trentina di extracomunitari che è stato scelto di non imbarcare sulla nave quarantena. La Snav Adriatico, dopo aver caricato stamani circa 170 persone e in totale, compresi quelli di ieri, 330 immigrati, ha mollato gli ormeggi da Lampedusa. Si trova, al momento, davanti a Punta Sottile. Non si sa ancora il porto di destinazione. Ieri si era parlato di Augusta dove sarebbe dovuta rimanere in rada assieme alla già presente nave quarantena "Azzurra".

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno, intanto, istituito una task force interministeriale composta dal personale sanitario della polizia di Stato, dei vigili del fuoco e dell'Usmaf (Ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera) Sicilia, per assicurare il supporto ai prefetti della Sicilia interessati dall'attuazione dei necessari interventi di adeguamento delle strutture di accoglienza per migranti. Lo fa sapere il Viminale. La realizzazione degli interventi è legata alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19, che impone, spiega il ministero, "l'adozione di rigorose misure di prevenzione volte a contenere il rischio contagio, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali per i profili igienico-sanitari".

La task force opererà secondo un cronoprogramma degli interventi, che comunque assicurerà priorità all'hotspot di Lampedusa.