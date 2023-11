Si svuota l'hotspot di Lampedusa: 83 in partenza per Porto Empedocle

Verranno trasferiti tutti, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, gli 83 migranti, fra cui 19 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ieri, con volo Oim per Roma, erano stati spostati altri 180 migranti. In tarda mattinata, se non vi saranno nuovi sbarchi, la struttura di primissima accoglienza di Lampedusa resterà vuota.