Prima consuma al bar, poi tirando fuori un coltello si rifiuta di pagare: i carabinieri bloccano il giovane che ha creato scompiglio

Che fosse necessario starci un po' attenti, gli impiegati del bar di via Roma a Lampedusa lo avevano capito subito. Più volte, mentre era seduto e consumava quanto ordinato, aveva infastidito dei clienti. Nessuno s'aspettava però che, al momento di pagare, quel giovane immigrato si tirasse indietro. Ed anzi creasse scompiglio. Perché il tunisino, ospite dell'hotspot di contrada Imbriacola, ad un certo punto, avrebbe anche - stando a quanto è stato raccontato da chi era presente nel punto di ristoro - tirato fuori un coltello. E lo avrebbe fatto per rifiutarsi, platealmente, di saldare il conto. Pare che, ad un certo punto, cercando di intimorire chi era alla cassa, sia riuscito anche ad entrare dietro il bancone.

Sono stati chiamati i carabinieri che, nel giro di pochi minuti, sono giunti lungo via Roma dove l'immigrato è stato bloccato.

Il coltello, a quanto pare, non è stato rinvenuto. L'immigrato è stato, senza non poche difficoltà per i carabinieri, riaccompagnato nella struttura di primissima accoglienza. Da capire, naturalmente, come il giovane sia riuscito ad allontanarsi dall'hotspot.