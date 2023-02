Migrante all'ottavo mese di gravidanza sta male, in allerta aereo militare per trasferirla

Una immigrata, all'ottavo mese di gravidanza, ospite dell'hotspot di Lampedusa, sta male. La donna è stata già portata al Poliambulatorio di contrada Grecale, ma non può essere trasferita né con elisoccorso del 118 perché il vento è di 40 nodi, né via mare che è forza 7.

Pare che sia stato allertato un aereo militare e probabilmente in serata, visto che il vento sta calando, potrebbe giungere a Lampedusa, dove oggi non è atterrato nessun aereo di linea, per effettuare il trasferimento della donna.

Nella struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 268 persone, fra cui 8 donne, 22 minori non accompagnati e un soggetto vulnerabile. Fra i migranti ci sono anche 3 affetti da Covid.