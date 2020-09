Tunisino bloccato al porto, è mistero su come sia arrivato: arrestato

I carabinieri, a Lampedusa, hanno arrestato, nelle ultime ore, un tunisino pizzicato al porto. Non si tratta di un ospite dell’hotspot, anzi non è neanche chiaro come e quando l’immigrato sia arrivato sull’isola.

E’ risultato però essere destinatario di un decreto di espulsione ed è per l’inottemperanza che il 34enne è stato arrestato. E' stato collocato, in attesa della direttissima, nelle camere di sicurezza della caserma.