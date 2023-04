S'è rifiutato minacciando di pagare il conto del bar e non voleva farsi identificare dai carabinieri: denunciato ventenne

E' stato denunciato alla Procura di Agrigento il tunisino ventenne che domenica sera ha creato il caos in un bar di via Roma a Lampedusa. L'immigrato dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale perchè al momento dell'arrivo dei carabinieri, intervenuti per riportare la calma ed evitare rischi, non soltanto s'è rifiutato di fornire le proprie generalità, ma s'è anche opposto di salire sull'autovettura della cooperativa che si occupa della gestione dell'hotspot. Veicolo fatto arrivare nei pressi della via Roma affinché il migrante venisse riportato nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola dal quale si era autonomamente allontanato.

Il tunisino, domenica sera, ha prima consumato, seduto al tavolo del bar di via Roma. Fortemente ubriaco ha iniziato, ad un certo punto, ad infastidire i clienti. Al momento di pagare il conto, il ventenne ha iniziato a creare scompiglio. Ad un certo punto, avrebbe anche - stando a quanto è stato raccontato da chi era presente nel punto di ristoro - tirato fuori un coltello. E lo avrebbe fatto per rifiutarsi, appunto, di saldare il conto.

Sono stati chiamati i carabinieri che, nel giro di pochi minuti, sono giunti lungo via Roma dove l'immigrato è stato bloccato. Rifiutandosi di fornire le generalità, il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Le eventuali minacce concretizzate all'interno del bar saranno invece perseguibili se, e quando, verrà formalizzata una denuncia di parte.