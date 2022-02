Immigrazione

Sbarchi senza sosta: 6 natanti con 341 migranti, su un cabinato c'era anche un'intera famiglia di siriani

Un giovane, che stava assai male, è stato portato in ambulanza al Poliambulatorio. I natanti intercettati dalle motovedette della Guardia di finanza sono partiti da Zuara e Zawiah in Libia e da Sfax in Tunisia. Approdo "fantasma" a Menfi