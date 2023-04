Lampedusa “conquista” l’America: per la prima volta le immagini dell’isola sul maxi schermo di Manhattan

Si chiama “#Santuzza” ed è un servizio charter in barca per portare i turisti a scoprire le bellezze di Lampedusa e le riserve naturali incastonate in questo angolo paradisiaco del Mediterraneo. E per la prima volta in assoluto le immagini di Lampedusa sono state trasmesse sul maxi schermo di Time Square a Manhattan. Un primato non da poco per la maggiore delle isole Pelagie che “conquista” l’America facendo vedere tutto ciò che può offrire Lampedusa ai visitatori provenienti da tutto il mondo. Si tratta di uno spot, realizzato in collaborazione con il programma televisivo della Rai “Donnavventura”, che promuove gite in barca alla scoperta delle riserve naturali.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo molto ambizioso - spiegano Gioacchino, Elisabetta ed Enzo D'Anna, tre giovanissimi fratelli che lavorano nel settore turistico dell’isola - grazie alla nostra ‘Santuzza’ (l’imbarcazione che utilizzano per i tour, ndr) e vogliamo pubblicamente ringraziare lo staff di ‘Donnavventura’ che si è occupato del montaggio dello spot. E così siamo riusciti a far trasmettere le immagini di Lampedusa nella leggendaria Time Square di Manhattan: una promozione eccezionale all’estero”.