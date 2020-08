Bermuda e scarpette lucide .. anche più bimbi fra i 369 sbarcati, trasferimenti fermi: è emergenza umanitaria

La conta è andata avanti per ore. Ed è stata anche ripetuta più volte. Sono 369 (e non 450 come era stato reso noto stanotte ndr.) i migranti - tutti originari del Bangladesh e del Senegal - che sono arrivati stanotte a Lampedusa. Fra loro anche 13 donne e 33 minori. I piccini indossavano bermuda ricamati in colore oro e scarpine lucide e pulite. A colpire chi si trovava al porto, ed ha assistito allo sbarco, il fatto che la maggior parte di coloro che sono sbarcati erano vestiti bene, molto bene.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti sono stati portati alla Casa della fratellanza, locali della parrocchia di San Gerlando gestiti dal sacerdote don Carmelo La Magra. Le operazioni si sono concluse all'alba. La decisione di accompagnare i 370 alla Casa della fratellanza è stata presa perché l'hotspot è già in tilt. Nella struttura trovano già ospitalità ben 1.131 persone, a fronte dei 192 posti disponibili. Una situazione di emergenza più volte sottolineata dal sindaco che ribadisce le critiche verso il Governo: "A Lampedusa lo Stato non esiste - dice Martello - ormai siamo di fronte a una situazione ingestibile, ad una emergenza umanitaria. Non so ancora quando e come verrà organizzato il trasferimento di queste oltre 1.500 persone. Mi è stato comunicato che il traghetto di linea con Porto Empedocle non approderà stamane a Lampedusa a causa delle cattive condizioni meteo. In compenso si recherà a Linosa per recuperare il portellone che si era staccato nei giorni scorsi dalla nave Sansovino".