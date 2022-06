Marina La Rosa, bellezza mozzafiato al mare (e uno schiaffo morale a chi la critica)

Aveva già risposto per le rime ai leoni da tastiera che su TikTok l'hanno criticata perché - a detta loro - si sarebbe invecchiata. Non è certo la ventenne che abbiamo visto alla primissima edizione del Grande Fratello, ma Marina La Rosa, che oggi di anni ne ha 44, ha comunque bellezza da vendere e sicuramente ancora più fascino e sensualità di allora. Ben consapevole di tutto ciò, davanti a certe critiche qualche settimana fa si era fatta una bella risata, rivendicando la sua età (e anche il diritto di invecchiare).

In vacanza a Lampedusa, più che una replica Marina dà uno schiaffo morale ai criticoni social. Sarebbe banale commentare l'invidiabile forma fisica sfoggiata al mare, ma soprattutto non renderebbe giustizia a qualcosa di ancora più bello e soprattutto raro, ovvero la tempra e l'entusiasmo che la animano. Quelli sì da ventenne. In compagnia di alcuni cari amici, Marina La Rosa si gode albe e tramonti, ballando sulla spiaggia, ridendo e illuminando chiunque con la sua straordinaria energia, ma anche dando una grande lezione di vita che profuma di gratitudine: "Senza scarpe e senza se e senza ma - scrive su Instagram - Qui ed ora. Davanti ad un tramonto unico la cui unicità si ripete tutti i giorni. Il miracolo della vita che si ripete soprattutto la notte quando arrivano le 'barche' e l'isola le accoglie. E li salva tutti, gli immigrati. Perché Lampedusa (e l'Italia tutta) è un luogo fatto di persone stupende. Celebriamola sempre questa vita, è l'unica che abbiamo. Grazie Isola".

Gli attacchi social

A poche ore dal suo esordio su TikTok, due settimane fa, Marina La Rosa è stata inondata di commenti negativi sul suo aspetto fisico. Critiche che si è fatta scivolare addosso, senza però restare in silenzio: "Mi faccio una risata perché l'ironia mi ha sempre salvata - aveva replicato in una lettera indirizzata a Dagospia - Ma, a onor del vero voglio precisare, per dare ulteriore spunto ai leoni da tastiera, che anche il mio petto è invecchiato, sia per gli anni che passano sia per aver allattato a lungo i miei due figli. I miei piccoli seni sono oggi ancora più piccoli e poco pieni. Ed ho anche una diastasi all'addome, non serve sfondarmi di addominali, il mio ventre resterà sempre rilassato mentre il sedere forse regge ancora ma solo grazie alla palestra. Dopo aver confessato i miei peccati inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire anziché invecchiare. Inginocchiamoci dunque davanti all'altare di questa (neanche tanto) subdola dittatura della perfezione e andiamo in pace. Che la pace e il botox siano con tutti noi. Amen". E tra le storie aveva regalato un'altra sarcastica perla: "Sì, sono invecchiata. L'alternativa era morire da giovane".