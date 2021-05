Il mare mosso complica i trasferimenti: 1.661 i migranti in hotspot

Per stasera è previsto che 80 persone lascino la struttura per essere caricati sul traghetto di linea, domani dovrebbe riuscire ad attraccare la nave quarantena

Sono 80 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che stasera partiranno verso Porto Empedocle con il traghetto di linea Cossyra. Per domattina, la Prefettura di Agrigento ha già predisposto - con il traghetto di linea Sansovino sempre per Porto Empedocle - il trasferimento di 250 minori non accompagnati che andranno a Taranto. Domani dovrebbe, stando alle previsioni meteo, calare il vento e forse potrà ormeggiare la nave quarantena Azzurra e si potrà procedere all'imbarco. Ieri sera è fallito il trasbordo dei 260 migranti caricati appositamente sul pattugliatore Asso30 sulla nave quarantena.

Attualmente, all'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 1.661 migranti a fronte di una capienza prevista per 250 persone.