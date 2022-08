Migranti ed emergenza igienico-sanitaria all'hotspot, Mannino: "In arrivo 450 mila euro per raccolta"

"Arriveranno dei fondi dal ministero dell'Interno, 450 mila euro, per implementare il servizio di raccolta di rifiuti all'hotspot, riuscendo ad avere più personale e macchinari". Lo ha spiegato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, mentre sono in corso i trasferimenti dei migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola e mentre nella struttura, che ospita oltre 1.500 persone, si vive una nuova emergenza igienico-sanitaria. La struttura potrebbe ospitare 350 persone al massimo. "Entro oggi sono 850 i migranti che lasceranno Lampedusa - ha spiegato Mannino - . E' stata data la priorità a bambini, donne e categorie vulnerabili. Speriamo che arrivino barchini in numeri minori rispetto ai giorni passati perché nonostante i trasferimenti continui e celeri, il susseguirsi di arrivi di barchini mette in difficoltà la gestione dell'hotspot".

In merito all'idea di Casarini, di noleggiare un secondo traghetto da affiancarlo al "Pietro Novelli per velocizzare ulteriormente i trasferimenti di migranti, Mannino ha detto: "E' materia del ministero dell'Interno, ma penso che tutto ciò che serva ad alleggerire il peso sul nostro territorio può essere utile. Lampedusa è un isola di 20 chilometri quadrati, viviamo di turismo e, per fortuna, l'isola è così piena di villeggianti che non si riesce nemmeno a trovare neanche un posto libero, tutto quello che serve per alleggerire quanto avviene all'interno dell'hotspot penso che sia una cosa buona".