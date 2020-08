"Scontri" nell'hotspot tra libici e somali, la polizia riporta la calma

Una lite - decisamente violenta - tra libici e somali si è scatenata ieri nel sovraffollato hotspot di Lampedusa. I due gruppi si sono affrontati con lanci di pietre. I dissapori sono sorti perché, a quanto pare, entrambe le fazioni rivendicavano che i loro rispettivi spazi non fossero violati da migtranti di altre etnie. Inoltre, i somali non gradivano che le loro donne fossero avvicinate dai libici. Non ci sono stati feriti: la polizia è intervenuta con tempestività riportando la calma.

La struttura, che ha 192 posti, ieri, prima del doppio trasferimento per complessivi 220 migranti, ospitava poco meno di 1.500 migranti.