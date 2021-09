Sicurezza e fruibilità delle bellezze naturalistiche, estate di controlli anche alle Pelagie

Hanno riguardato anche Lampedusa e Linosa i controlli effettuati, dall'inizio della stagione estiva, per garantire sicurezza e piena fruibilità delle bellezze naturalistiche. A mobilitarsi sono state le stazioni dell'Arma supportate dal dispositivo navale, costituito da motovedette d’altura e battelli pneumatici.

Un impegno senza sosta quello sviluppato dall’Arma, che ha disposto l’invio - su tutte le isole minori siciliane - di complessive 24 unità di rinforzo sulle isole minori, consentendo ai carabinieri di potenziare il numero dei controlli di persone e natanti, con l’impiego delle motovedette in dotazione, a presidio delle acque territoriali ed al fine di garantire la sicurezza dei numerosi turisti e bagnanti.

Negli ultimi tre mesi, - secondo quanto è stato reso noto dal Comando Legione carabinieri Sicilia - sono state complessivamente denunciate 144 persone all’autorità giudiziaria, di cui 33 in stato di arresto. Hanno inoltre ispezionato lidi e stabilimenti balneari, anche al fine di verificare il rispetto delle misure di contenimento relative alla diffusione del Covid-19, con l’ausilio dei Carabinieri del Nas e del nucleo Ispettorato del Lavoro.

“La vigilanza rimane sempre alta” afferma il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di brigata Rosario Castello e “il dispositivo messo in campo sarà attivo sino al termine del periodo estivo, per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, in particolare nelle località a forte vocazione turistica”.

La massiccia attività di controllo, oltre che Lampedusa e Linosa, ha riguardato Favignana, Pantelleria, Ustica, Lipari, Santa Marina di Salina, Filicudi, Stromboli, Vulcano, Panarea.