Dodici barchini bloccati o arrivati fra Lampedusa e Linosa: sbarcate 178 persone

Ieri, per l'intera giornata, si sono registrati invece 27 "eventi" con un totale di 735 persone. L'hotspot è inevitabilmente in ginocchio. Per oggi è atteso l'arrivo nelle acque antistanti a Lampedusa di due navi quarantena: l'Adriatico e l'Azzurra