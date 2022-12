Lampedusa e Linosa più vicine grazie ai nuovi aliscafi: aggiudicata la gara per i collegamenti veloci

E’ stata finalmente aggiudicata la gara dei collegamenti con gli aliscafi per le isole minori, Pelagie comprese. E dunque Lampedusa e Linosa saranno più “vicine” alla Sicilia.

“Con l'assegnazione dell’ultimo lotto dei servizi di aliscafi che riguarda le Pelagie - he detto il presidente della Regione Renato Schifani - abbiamo raggiunto l’obiettivo di garantire i collegamenti veloci con le isole minori della Sicilia. Diamo così certezza e regolarità a un servizio essenziale per garantire i diritti alla mobilità dei residenti, ma anche per dare certezze agli imprenditori che vivono di turismo”.

”È il sigillo al lavoro portato avanti dal governo della Regione che - ha aggiuntol’assessore alle infrastrutture, Alessandro Aricò - fin dal giorno dell’insediamento del presidente Schifani, ha dimostrato grande attenzione ai problemi delle isole minori. Abbiamo assegnato i servizi di aliscafi ed entro fine febbraio aggiudicheremo quelli per le navi ro-ro. Inoltre, grazie a una proficua collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità e con la società Sns, che detiene la convenzione statale per i collegamenti con le isole minori, siamo riusciti anche a scongiurare i tagli alle corse che tanto avevano preoccupato residenti e amministratori“.