Coronavirus, due nuovi positivi a Licata e Sant'Angelo Muxaro: tre infetti anche a Lampedusa

La conta è ripartita. Dopo i 26 casi di Covid-19 segnalati ieri dai sindaci dell'Agrigentino, oggi esiti positivi di tamponi sono già arrivati a Licata, Lampedusa e Sant'Angelo Muxaro.

Due contagi, Licata è a quota 18

Due donne - una di 22 anni e l'altra di 46 - sono risultate, e sono soltanto le ultime in ordine di tempo, positive al coronavirus. Licata raggiunge, di fatto, il record di ben 18 contagiati. "La comunicazione di ulteriori due casi di contagio - rendono noto dal comando della polizia municipale - è stata appena ricevuta. Anche in questo caso, le persone risultano, entrambe, non ricoverate ma sottoposte all'obbligo dell'isolamento domiciliare. Sale a 18 - confermano dalla polizia municipale - il numero complessivo di persone attualmente positive". Appena ieri sera, sempre a Licata, era stato notificato il contagio di altre tre persone, anche loro in isolamento nelle loro abitazioni.

Altri 3 positivi (ieri erano stati 7) a Lampedusa

"Mercoledì sono stati effettuati altri 247 tamponi: 3 persone sono risultate positive al Covid19" - ha fatto sapere il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, - .

Due contagiati a Sant'Angelo Muxaro

"Ci sono due casi di positività al Covid 19 nel Comune di Sant'Angelo Muxaro. Ad annunciarlo è il sindaco Angelo Tirrito. “Le due persone stanno bene. Una di loro è ricoverato in ospedale. Tramite l’Asp - dic eil giovane primo cittadino - abbiamo attivato la mappatura delle persone contagiate. Non dobbiamo iniziare una caccia alle streghe. Non occorre fare supposizioni. Vi prego di attenervi solo alle informazioni degli organi ufficiali”.

(Aggiornato alle 18:30)