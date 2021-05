Molo Favarolo torna libero e all'hotspot sono in 1.725, il mare mosso complica i trasferimenti

E' in arrivo, intanto, l'Asso 30 che ha soccorso, nei giorni scorsi, 17 migranti e che, da ore, chiedeva un "porto sicuro". In serata partiranno in 80 con il traghetto Cossydra

Anche i circa 200 migranti che erano rimasti su molo Favarolo, dopo la raffica di sbarchi delle scorse ore, sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola. La struttura di primissima accoglienza, al momento, garantisce ospitalità e assistenza a 1.725 persone. Ben 1.500, per la precisione, sono all'interno della struttura, mentre gli altri si trovano nel piazzale antistante all'ingresso.

Per stasera, la Prefettura di Agrigento ha programmato il trasferimento - con il traghetto di linea Cossydra che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle - di 80 migranti. Mentre per domattina viene ipotizzato - ma dipende dalle condizioni del mare del canale di Sicilia, stanotte non è infatti partito - il trasferimento di altri 200 migranti con il traghetto Sansovino. In rada di Lampedusa c'è la nave quarantena "Azzurra", con 600 posti disponibili. Non è chiaro, perché c'è mare mosso, se riuscirà nelle prossime ore ad attraccare a Cala Pisana. La Prefettura, così come la polizia, sono al lavoro, senza sosta, da quando, domenica, è tornata a farsi forte l'emergenza approdi.

Intanto, a Lampedusa sta per arrivare l'Asso 30 che ha soccorso, nei giorni scorsi, 17 migranti e che, da ore, chiedeva un "porto sicuro". Anche questi 17 migranti sbarcheranno sulla più grande delle isole Pelagie.