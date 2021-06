Rischio caduta massi all'Isola dei Conigli, scatta l'accesso contingentato

La Regione Siciliana ha vietato l'accesso e la balneazione per pericolo caduta massi in una parte della Spiaggia dei Conigli a Lampedusa nella quale può essere presente solo un numero limitato di persone.

A renderlo noto sono i responsabili della riserva naturale Isola dei conigli. "Invitiamo i turisti e i bagnanti a non accedere quando verrà esposto l'avviso di 'spiaggia piena' per evitare assembramenti e di occupare aree vietate - spiegano -. Stiamo predisponendo un regolamento per contingentare le presenze e prevedere l'accesso su due turni e con prenotazione, per consentire a più persone di godere della spiaggia dei Conigli ma in condizioni di non affollamento e nel rispetto della bellezza dei luoghi".

I responsabili della riserva naturale lanciano un appello: "Rispettate i divieti, non invadete le aree vietate delimitate

da staccionate e tabelle".