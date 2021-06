Incendiano le sterpaglie e le fiamme arrivano all'auto posteggiata: super lavoro per i pompieri

Incendiano le sterpaglie su un terreno, regolarmente recintato, di contrada Imbriacola e le fiamme arrivano fino ad un’autovettura che era posteggiata all’interno della proprietà privata. Un mezzo che, di fatto, è andato distrutto. E’ accaduto di nuovo, a distanza di una decina di giorni circa, sempre a Lampedusa e sempre in contrada Imbriacola. C’è qualcuno che sta cercando di fare pulizia? Questo l’interrogativo che ieri si ponevano molti degli isolani che erano venuti a conoscenza del nuovo rogo. L’Sos al distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco della più grande delle isole Pelagie è arrivato pochi minuti dopo l’una, della notte fra domenica ieri. I pompieri, idranti alla mano, sono rimasti al lavoro fino alle 2,46.

Riuscire ad avere la meglio sull’incendio si è infatti rivelato molto più complicato rispetto al primo episodio che risale, appunto, ad una decina di giorni prima. Anche allora il fuoco venne appiccato a delle sterpi e, anche allora, riuscì ad arrivare fino a delle carcasse di auto abbandonate.

Non è chiaro – o almeno non è stato reso noto ieri mattina – se nell’episodio registratosi nella notte fra domenica e ieri l’autovettura andata distrutta risultava essere ancora marciante o se invece, esattamente come nel primo episodio, si trattava di una carcassa abbandonata, seppur in un terreno privato e regolarmente recintato.