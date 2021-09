Scoppia l'incendio nel camping, pompieri al lavoro per evitare la distruzione

Nessuno, per fortuna, è rimasto ustionato, né ci sono intossicati. L'allarme che è serpeggiato lungo la strada di Ponente è stato però tanto

Un incendio - dalle cause ancora non chiare - è divampato al camping La Roccia, lungo la strada di Ponente, di Lampedusa. L'allarme che è serpeggiato è stato tantissimo. Sul posto, raccolto l'Sos, si sono subito precipitati i vigili del fuoco dell'isola che hanno domato, senza non poche difficoltà, il rogo.

Nessuno, per fortuna, è rimasto ustionato, né ci sono intossicati. Sotto choc, inevitabilmente, tutti coloro che alloggiavano al camping, ma anche coloro che conoscono il luogo.