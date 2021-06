Qualcuno sta cercando di fare grandi pulizie? Nuova notte di fuoco a Lampedusa

Pedane, rifiuti ingombranti, cabine di barche sono stati incendiati fra la discarica e la Panoramica. Al lavoro, per ore ed ore, i pompieri del distaccamento terrestre

Qualcuno sta cercando di fare grandi pulizie? Cancellando, maldestramente e illegalmente naturalmente, i cumuli di rifiuti che costeggiano alcune strade periferiche di Lampedusa. Per l'ennesima notte, Lampedusa è stata preda del fuoco. Pedane, rifiuti ingombranti, cabine di barche sono stati incendiati fra la discarica e la Panoramica. Al lavoro, per ore ed ore, i vigili del fuoco del distaccamento terrestre.

Del ripetersi degli incendi notturni sono stati anche informati i carabinieri della stazione isolana. "Servono controlli per evitare tanto l'abbandono di questo genere di rifiuti, quanto, soprattutto, per identificare il piromane che si aggira nottetempo per l'isola" - hanno detto alcuni dei lampedusani - .