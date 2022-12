Immigrazione, per il Comune di Lampedusa in arrivo le compensazioni

In arrivo 850mila euro di misure compensative per il Comune di Lampedusa per risarcirlo, appunto, della permanenza sull'isola dell'hotspot di contrada Imbriacola. Ad annunciarlo, in una nota, è la Lega. Le risorse sono inserite in un emendamento al provvedimento "Aiuti Quater" che prevede inoltre più personale al Comune delle Pelagie.

Inoltre, Non solo. La SICILIA riceverà 200 milioni fondamentali per il bilancio. Una scelta che conferma la grande attenzione della Lega per le esigenze dei territori. Domani, Salvini sarà a Lampedusa per ringraziare le donne e gli uomini in divisa che ci lavorano". Così in una nota la Lega. (ITALPRESS).