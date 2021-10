Si prova a svuotare l'hotspot: 189 migranti su nave quarantena e 140 sul traghetto

Sono 189 i migranti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e pre-identificati, che sono stati caricati sulla nave quarantena Adriatico che è attraccata a Cala Pisana a Lampedusa. Altri 140, lasciandosi l'hotspot di contrada Imbriacola alle spalle, sono stati invece imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. I nuovi trasferimenti, effettuati dalla polizia, sono stati disposti dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il ministero dell'Interno. Nella struttura di primissima accoglienza, dove nei giorni scorsi si era arrivati a 1.200 presenze, al momento, restano 473 persone, a fronte di 250 posti disponibili. Da più di 36 ore non si registrano sbarchi a Lampedusa.