E' corsa contro il tempo per svuotare l'hotspot: 51 migranti sul traghetto per Porto Empedocle

Sono 51, di cui 50 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che stanno per lasciare l'isola con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Nel pomeriggio, secondo le disposizioni della Prefettura di Agrigento, verranno trasferiti 230 migranti con il pattugliatore Diciotti della Guardia Costiera che si dirigerà verso Pozzallo. I 230 successivamente verranno nuovamente trasferiti 200 Crotone e 30 in Toscana. All'hotspot di contrada Imbriacola restano, dopo il trasferimento dei 51 sul traghetto di linea, 762 persone a fronte dei 250 posti disponibili.

Solo nella giornata di ieri, fra traghetto, nave quarantena e pattugliatore Diciotti, erano stati trasferiti 632 migranti. Intanto, a causa del vento, restano ferme le traversate e gli sbarchi. Intanto, in Procura, ad Agrigento, è in corso un vertice fra pm e forze dell'ordine per esaminare le criticità della struttura di primissima accoglienza di Lampedusa e l'allarmante fenomeno degli sbarchi.