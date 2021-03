Ennesimo poliziotto positivo al Covid, in quattro in quarantena precauzionale

Ispettore dell'ufficio Immigrazione - in temporaneo servizio all'hotspot di Lampedusa - risulta, seppur asintomatico, positivo al Covid-19. Altri quattro agenti della polizia, in via precauzionale, vengono messi - in un albergo dell'isola - in quarantena fiduciaria.

Dopo i dieci poliziotti già risultati positivi e dopo questo nuovo contagio da Coronavirus, cresce - inevitabilmente - l'apprensione degli operatori di polizia. Preoccupazioni che, già nei giorni scorsi, erano state evidenziate da più sindacati della polizia.

Nella struttura di primissima accoglienza dell'isola, ieri, dopo il trasferimento di 118 che sono andati sulla nave quarantena Adriatica, risultavano esserci 325 migranti ospiti.