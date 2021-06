Lampedusa, hotspot al collasso dopo l'ultima ondata di sbarchi: oltre 1200 i migranti

Sono 1215 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa dove all'alba di ieri c'erano 137 persone e dove sono stati ospitati i migranti giunti con 14 barconi nel giro di meno 12 ore.

Da stanotte, ci sono stati altri due approdi: prima sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera 22 sibsahariani e attualmente, su molo Favarolo, c'e' un altro sbarco in corso.

Ieri sera sono stati trasferiti, con traghetto di linea per Porto Empedocle, 57 migranti, tra minori non accompagnati e donne incinte che sono stati gia' smistati nei centri quarantena della provincia. In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, partiranno col traghetto Sansovino 110 persone che poi verranno trasferite a Crotone.