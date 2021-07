Al porto nuovo con 10 grammi di hashish in tasca: denunciato 28enne

Scovare i giri di droga sulla più grande delle isole Pelagie non è mai stato semplice. Non lo è perché, in una piccola realtà qual è Lampedusa, ogni carabiniere è conosciuto, ogni pattuglia – e ce ne sono tante in contemporanea che rastrellano il territorio – è tenuta d’occhio. La “guerra” a consumo e spaccio, nei luoghi della movida, non per questo s’è mai fermata. E i militari dell’Arma della locale stazione, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, nonostante le mille difficoltà, non hanno mai abbassato – né lo faranno – la guardia. Ed è così che, in via Depositi, nella zona del porto nuovo di Lampedusa, nella serata di lunedì, i militari dell’Arma hanno pizzicato un ventottenne lampedusano, già noto alle forze dell’ordine, mentre era in possesso di circa 10 grammi di hashish.

Il ragazzo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio. La “roba” è stata naturalmente posta sotto sequestro. I servizi per prevenire e reprimere lo spaccio fra via Roma e alcune delle Cale, luoghi privilegiati della movida, andranno avanti. In sordina, ma continueranno ad essere effettuati dai carabinieri.