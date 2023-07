Vacanze lampedusane per Guccino: il regista ospite di Claudio Baglioni

Alloggia, da un paio di giorni, nella villa, a Cala Creta, del cittadino onorario delle isole Pelagie Claudio Baglioni. Il regista e sceneggiatore italiano, Gabriele Muccino che, prima di andare a Palermo dove girerà un film, si è preso una pausa dal lavoro ed è in vacanza a Lampedusa. Da Baglioni, ma non soltanto, aveva sentito parlare della bellezza del mare di Lampedusa dove è giunto, con la compagna, con un aereo privato. Ed è rimasto più che incantato dalle acque delle Pelagie, tant'è che in questi due giorni di vacanza esce sistematicamente in barca, e resta al largo per quasi l'intera giornata.

Muccino, tornato al cinema nel 2020 con il film "Gli anni più belli" con Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria, oltre a Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart, pellicola che ha ottenuto tre candidature ai David di Donatello, ha incontrato ieri sera il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e il presidente del consiglio comunale, Giacomo Mercurio, che gli hanno fatto dopo del simbolo dell'isola: una tartaruga in pietra arenaria.