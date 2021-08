Scoppia l'incendio nell'appartamento dove dormiva un'anziana, pompieri portano in salvo la donna

Scoppia un incendio all'interno di un appartamento di Lampedusa e i vigili del fuoco del locale distaccamento terrestre prima portano in salvo la donna che vi abitava e poi, idranti alla mano, riescono a domare le fiamme. Erano le 22,30 quando, all'improvviso, in contrada Guitgia è scoppiato l'inferno. L'Sos è stato immediato e altrettanto rapido è stato l'intervento dei pompieri che, per prima cosa, hanno, naturalmente, messo in sicurezza la lampedusana che, a quanto pare, dormiva.

I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro fino a 15 minuti prima dell'una. Le fiamme hanno provocato danni un po' ovunque nell'abitazione che non dovrebbe essere però compromessa. Sul posto, per sincerarsi dell'accaduto e delle cause, anche i carabinieri della stazione isolana che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento. La scintilla iniziale, a quanto pare, è divampata a causa di un improvviso cortocircuito del ventilatore. Accanto vi erano degli indumenti e quindi le fiamme si sono subito estese.

La lampedusana, un'anziana, non s'era accorta di nulla perché stava già dormendo. Di fatto, ha rischiato la vita. Per fortuna, alcuni passanti - contrada Guitgia, in questo periodo dell'anno, è assai popolata - si sono accorti del fumo che fuoriusciva da quella abitazione e senza perder tempo si sono prodigati a lanciare l'allarme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha poi fatto il resto: ha salvato la vita all'anziana ed ha scongiurato la distruzione dell'appartamento.